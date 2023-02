Combien gagne un psychologue en Belgique ? Découvrez le salaire des psy belges !

Libéral ou indépendant : le psy libéral ou indépendant travaille au sein de son propre cabinet et reçoit ses clients tout au long de la journée. C’est lui-même qui fixe ses tarifs à l’heure et ces derniers oscillent généralement entre 40 et 80 euros. Ce tarif ne dépend donc pas spécialement de l’ancienneté ou l’expérience du psychologue. Il faut soustraire de cette somme environ 50 %, qui serviront à régler les impôts et les cotisations sociales. Une autre partie de ce salaire net est consacrée aux charges liées à la location et l’entretien du cabinet. Dernière précision, d’autres facteurs comme le temps de la séance, le lieu d’exercice ou encore le type de consultation peuvent générer des variations tarifaires… ainsi également que le nombre d’heures que le psychologue décide de travailler. Exemple : si on estime que le professionnel fait un horaire classique de 38h et propose des consultations d’une heure à 60€, il récoltera en moyenne 9120€ mensuels. Il faudra diviser ce montant par deux (impôts et cotisation) et retirer ses frais de location de bureau, de téléphonie et de transport (ici, nous les estimerons à 500€ de loyer, 50€ de forfait GSM et environ 300€ d’essence). Cela nous mène à un salaire net total de 3710 € environ. Dans ce salaire ne sont pas comprises les heures de travail administratif (réalisées par soi-même ou par un comptable), qui sont irrémédiablement liées au statut d’indépendant.