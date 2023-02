Augmentation de salaire en plus de l’indexation : êtes-vous concerné(e) ?

La vie est devenue beaucoup plus chère ces derniers mois, et ce à bien des égards. Les montants qui apparaissent sur votre fiche de paie ont également été revus à la hausse, notamment grâce à l'indexation automatique des salaires que nous connaissons actuellement en Belgique. De plus, nous observons une certaine volonté des employeurs à faire un effort supplémentaire pour aider leurs employés en ces temps de difficultés financières. Bénéficierez-vous également d’une augmentation de salaire supplémentaire en plus de l'indexation ?