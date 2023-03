Combien gagne un dentiste en Belgique ? Découvrez le salaire des dentistes belges !

Le salaire des dentistes belges

Le salaire moyen des dentistes est déterminé par plusieurs facteurs. Le plus important d’entre eux est le secteur dans lequel ils exercent. En effet, les chirurgiens-dentistes ont le choix d’exercer en tant que salarié dans une structure publique ou alors d’entamer une carrière libérale en ouvrant leur propre cabinet ou en intégrant une structure privée.

Le salaire net d’une dentiste fonctionnaire varie selon sa localisation ainsi que son ancienneté. Il fluctue entre 2800 euros et 3500 euros net par mois. Travailler dans le secteur public reste cependant la voie la moins choisie par ces professionnels étant donné que seulement 10 % des diplômés en chirurgie dentaire font le choix de devenir fonctionnaires.

Les 90 % restants décident d’exercer en tant que professionnel libéral. Leur salaire est alors plus difficile à estimer avec exactitude, étant donné qu’il dépend d’un nombre de critères beaucoup plus important :

le montant de la location de leur cabinet ainsi que les charges versées ;

les charges relatives à l’achat et à l’entretien de leur matériel et appareillage ;

le montant de leurs honoraires qui sont librement fixés pour certains actes ;

le nombre de patients qu’ils traitent ou suivent.

En moyenne, le salaire net d’un dentiste généraliste indépendant est estimé à environ 7700 euros par mois.

Il est important de noter qu’un dentiste spécialisé en orthodontie ou en parodontologie gagne un salaire plus élevé que celui des généralistes. Les spécialistes sont habilités à pratiquer certains traitements spécifiques. Les chirurgiens-dentistes spécialistes en orthodontie, par exemple, pratiquent la pose d’appareils dentaires permettant de redresser les dents. Ces soins spécialisés étant plus onéreux, ceci se répercute sur le montant de leurs honoraires et donc sur leur salaire.

Quels sont les avantages extralégaux des dentistes ?

Les avantages extralégaux proposés varient selon le secteur d’activité privé ou public. Les plus répandus sont :

les chèques repas : ils permettent d’indemniser les frais relatifs aux repas du collaborateur ;

une assurance hospitalisation qui couvre les frais d’hôpitaux ;

les éco-chèques : ils servent à s’offrir certains produits écologiques ;

la mise à disposition d’un téléphone professionnel ainsi que le paiement de l’abonnement GSM ;

la mise à disposition d’un ordinateur portable, nécessaire pour l’établissement des dossiers des patients ;

la prise en charge des frais de déplacement entre le lieu de travail et le lieu d’habitation ;

la mise à disposition d’un véhicule.

Ces avantages peuvent être perçus par des employés des structures publiques ou des cabinets privés : ils sont discutés lors de la signature du contrat de travail. Un chirurgien dentaire qui exerce en son propre nom se versera quant à lui les avantages qu’il souhaite.

Dans les autres pays, quel est le salaire net d’un dentiste ?

Comme c’est le cas pour tous les métiers, le salaire net d’un dentiste varie selon le pays dans lequel il exerce. En France par exemple, le salaire moyen d’un professionnel libéral varie autour de 6100 euros net/mois, ce qui est plus bas qu’en Belgique. Pour ce qui est du secteur public, en France, le salaire moyen de ces chirurgiens dentaires varie entre 2800 et 3500 euros brut par mois, ce qui est équivalent aux moyennes belges. En Allemagne, les chirurgiens et chirurgiennes dentaires gagnent en moyenne 35 523 euros/an, plaçant la profession à la huitième place des métiers avec le salaire d’embauche le plus élevé. Dans un souci d’objectivité, il faut toutefois garder en tête que ces salaires sont établis selon des facteurs tels que les charges ou encore le coût de la vie qui varient énormément d’un pays à l’autre.