Papi est responsable d’équipe chez McDonald’s : “On apprend beaucoup plus ici que certains ne le pensent”

Chez McDonald’s, le nouveau collaborateur commence à la caisse, puis travaille au grill ou au drive-in. Le but est de découvrir toutes les facettes du restaurant. “Si vous avez d’une bonne conduite et êtes disposé à apprendre, alors vous avez votre place ici. Les nouveaux collaborateurs reçoivent bien entendu une formation dès leur premier jour de travail. ”

Un travail qui révèle le meilleur de vous

Après avoir obtenu son CESS via le jury central, Papi s’est lancé chez McDonald’s. “Deux ans plus tard, j’ai suivi une formation pour apprendre les ficelles du métier aux nouveaux collaborateurs et je suis parti dans un nouveau restaurant qui a ouvert ses portes à Leuven. ”

Papi y a commencé comme responsable d’équipe. Quand il entame sa journée de travail le matin, il doit vérifier que tout soit en ordre pour l’ouverture du restaurant à 11 h. “Il faut résoudre certains problèmes et anticiper les imprévus de la journée. Il y a aussi de l’administration et notamment le contrôle des dates de péremption. Les tâches sont bien réparties et le travail roule comme sur des roulettes. ”

Des heures flexibles et une bonne ambiance

“C’est un chouette travail”, lance Papi. “En tant que responsable d’équipe, j’ai plus d’influence sur ce qu’il se passe et un plus grand impact. ” Grâce à sa formation supplémentaire, mais surtout à son apprentissage sur le tas, Papi sait mieux que personne ce qu’est un bon manager. “Je me suis aussi énormément développé en tant qu’individu. ”

“Le temps passe vite”, poursuit Papi. “C’est parce que l’ambiance est bonne. Les heures sont flexibles et nous avons donc un bon équilibre entre le travail et la vie privée. C’est aussi cela qui rend le travail agréable. ” Chez McDonald’s, le travail est réparti en équipes. “Je planifie mon horaire de travail afin qu’il s’ajuste à mes entraînements de football deux fois par semaine avec Kessel-Lo et les matchs. ”

L’environnement de travail est agréable et attrayant. “Et les repas sont excellents”, lance Papi en riant. “Après toutes ces années, je me régale toujours autant. Le burger classique reste mon préféré. ”

Atteindre des objectifs ensemble

Papi et son équipe collaborent étroitement pour atteindre leurs objectifs. “Quand nous y arrivons, j’en tire pleine satisfaction. Nous voulons par exemple finaliser une commande en cinq minutes. Les collègues font de leur mieux pour y parvenir et leurs efforts sont vraiment beaux à voir. C’est aussi impressionnant de voir que chacun reste soi-même. Cela crée de la cohésion et une bonne ambiance dans l’équipe. Mais il n’y a pas qu’au travail que nous nous entendons bien. Nous organisons aussi des activités sympathiques après le travail, comme manger ensemble ou aller à une fête. ”

Pas à pas vers de hautes fonctions

Chez McDonald’s, le plan de carrière est dynamique. Papi nous détaille étape par étape le plan de développement. “Le plan décrit précisément ce qu’il faut faire pour accéder à d’autres fonctions supérieures. L’expérience est par exemple importante. ” On commence comme membre de l’équipe, puis on peut évoluer vers la fonction de formateur d’équipe, de responsable de zone, de shift manager, de second et de premier assistant manager, afin de devenir store manager et gérer l’ensemble du restaurant. “Mon ambition est de devenir store manager”, dit Papi en souriant.

“Durant ce parcours, nous apprenons bien plus que préparer de burgers. Tout est question de travailler ensemble et de fournir un bon service. On apprend beaucoup plus ici que certains ne le pensent et les compétences acquises apportent un plus sur le marché du travail. ”

Envie de vous lancer dans une carrière chez McDonald’s ? Découvrez les offres d’emploi ici : www.workatmcdo.be/fr