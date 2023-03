Combien gagne (vraiment) un fonctionnaire en Belgique ? Découvrez le salaire des fonctionnaires belges !

À lire aussi

Le salaire des fonctionnaires belges

Le salaire d’un fonctionnaire belge est appelé “traitement”. Il varie en fonction de grilles de barèmes qui fluctuent selon le niveau de formation, ainsi que l’ancienneté de l’employé.

Le traitement dépend avant tout du niveau de formation. Ce critère classe les employés selon quatre catégories :

La catégorie A regroupe les personnes disposant d’un Master.

La catégorie B correspond au niveau supérieur, mais non-universitaire.

La catégorie C regroupe les personnes du niveau secondaire supérieur.

Enfin, la D concerne ceux du fondamental et du secondaire inférieur.

Chacune de ces catégories est elle-même subdivisée en sous-classes. À titre d’exemple, la catégorie A est divisée en cinq classes, de A1 jusqu’à A5 en sachant que cette dernière correspond à la plus élevée. Ces échelles de traitement sont similaires pour les statutaires et les contractuels. Toutefois, les contractuels ne peuvent appartenir qu’aux 3 premières échelles de traitement seulement et, alors que le statutaire bénéficie de tous les avantages d’un fonctionnaire, un contractuel non. Il est embauché pour une mission spécifique ou pour remplacer temporairement un employé statutaire.

L’ancienneté pécuniaire correspond aux différentes augmentations intercalaires dont profitent les fonctionnaires de façon périodique durant toute leur carrière au sein de la fonction publique. Cette augmentation est délivrée aux employés sur la base de leur expérience. L’expérience acquise dans le secteur privé est également prise en compte lors du calcul de l’ancienneté pécuniaire.

Finalement, le salaire brut moyen d’un fonctionnaire belge est de 4073 euros par mois, soit 2555€ nets pour une personne isolée et sans enfant. Ce salaire moyen permet de placer les employés de l’État belge à la 5e place des employés les mieux rémunérés du pays. Les facteurs énumérés plus tôt sont toutefois déterminants lors de l’établissement du salaire net. Par exemple, un employé de catégorie A peut espérer être rémunéré 4400 euros bruts/mois, alors que le salaire d’un employé de catégorie B avoisine en règle générale les 3300 euros bruts/mois. La majorité des employés du secteur public belge se disent satisfaits de leur salaire.

Quels sont les avantages extralégaux chez les fonctionnaires ?

Une fonctionnaire belge peut bénéficier de plusieurs avantages extralégaux tels que :

des chèques repas qui prennent en partie en charge les frais relatifs à l’alimentation ;

l’assurance hospitalisation en cas de problèmes de santé ;

la prise en charge des frais de déplacements entre le logement et le lieu de travail ;

la mise à disposition d’un véhicule de service ;

la mise à disposition d’un GSM et/ou d’un ordinateur portable ;

le paiement de l’abonnement téléphonique et internet.

En outre, toute une série d’avantages extralégaux moins classiques peuvent être octroyés en fonction des services et des cas spécifiques : des allocations de formation (180€/jour de 6h de formation), des allocations linguistiques, un temps de travail réduit durant les derniers mois de grossesse, etc. En outre, l’avantage majeur du secteur public est sans aucun doute la sécurité de l’emploi. Les employés du public bénéficient également d’une pension plus élevée par rapport aux employés du privé en sachant que les statutaires sont les plus avantagés.

Quels autres critères peuvent influencer le salaire d’un fonctionnaire belge ?

D’autres facteurs peuvent également être déterminants pour le salaire net d’un employé : le département dans lequel travaille l’employé aura une influence sur sa fiche de paie. Un employé du département d’informatique ou d’ingénierie sera mieux rémunéré qu’un employé du département conseil, par exemple. Le lieu de résidence peut également faire fluctuer le salaire net d’un employé du secteur public en Belgique. À titre d’exemple, à poste similaire, un employé de Bruxelles sera mieux payé qu’un employé de Liège et ce dernier aura une rémunération supérieure à celle d’un employé de Louvain.

Dans les autres pays, quel est le salaire net d’un fonctionnaire ?

Les employés du service public sont rémunérés différemment d’un pays à l’autre. En l’absence de réglementation, la rémunération diffère même dans le reste de l’Union européenne. En France, par exemple, le salaire moyen net pour un employé de l’État est de 2823 € par mois, selon les statistiques de l’INSEE.