Bonne nouvelle: malgré la crise, les entreprises prévoient d’embaucher massivement

Toutefois, la pénurie de main-d'œuvre reste un obstacle significatif au recrutement. Elle devrait même représenter un véritable défi cette année. Trois entreprises sur quatre peinent en effet à pourvoir certains postes en pénurie, d'après l'étude. Les secteurs des soins de santé, de la culture et du non-marchand sont les plus touchés par ce problème.

Plus d’embauches que de licenciements

"La situation tendue sur le marché de l'emploi constitue un défi en matière de recrutement et de rétention du personnel, indique Michaël Zahlen, senior consultant chez Acerta Consul. Se contenter obstinément de rechercher la perle rare est une pratique révolue. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la formation et le développement des candidats et des collaborateurs actuels, et les nouvelles expériences peuvent également jouer un rôle à cet égard. Les nouvelles possibilités de formation ou d'évolution sont souvent l'une des raisons qui poussent un travailleur à changer d'employeur. Pour rester compétitives, les entreprises doivent s'efforcer de mettre en place des carrières durables."

Autre constat frappant : seules 30 % des entreprises sont convaincues que leurs meilleurs travailleurs leur resteront fidèles en 2023. La charge de travail élevée (32 %), le manque de perspectives en termes de rémunération (32 %) et les possibilités d’évolution (18 %) sont les principales raisons pour lesquelles les salariés quitteraient leur entreprise, selon les dirigeants d’entreprise.

La forte augmentation des frais salariaux place également les entreprises sous pression. En effet, la moitié d’entre elles (51 %) déploient déjà des efforts spécifiques pour réduire les frais salariaux au sein de leur organisation. En 2023, les employeurs pensent à opter pour les solutions suivantes pour y parvenir : ne pas concéder d’augmentation ou la revoir à la baisse (26 %), accorder un congé parental et un crédit-temps (18 %), accorder plus de congés sans solde (18 %) ou encourager le travail à temps partiel (13 %).