Travailler pour l’administration fédérale

« La raison de ce changement ? J’avais besoin d’un nouveau défi mais je souhaitais surtout entretenir mes connaissances scientifiques et les approfondir. » En tant que gestionnaire de dossiers, Lien travaille sur des dossiers d’entreprises qui souhaitent introduire des biocides sur le marché belge. Il s’agit d’une tâche importante, notamment dans le cadre de la protection de la santé publique.

Reconnaissance

Laurent (50) est entré au Service fédéral des Pensions en 2014. Avant cela, il a travaillé tout un temps dans le secteur des TIC. « Pour moi, il est important d’avoir de la reconnaissance et de l’appréciation pour le travail que je fais. Ce n’était pas toujours le cas dans mon emploi précédent », dit-il.

Voilà pourquoi Laurent a décidé de se tourner vers le secteur public. Aujourd’hui, il est attaché chef de service. « Je gère les conseillers qui fournissent de l’information sur les futures pensions des personnes, notamment leurs dossiers et leurs conditions de pension. » Dans ce travail, Laurent a trouvé l’impact et la reconnaissance qui lui tiennent à cœur.

Devenez le nouveau collègue de Lien et de Laurent !

Un travail qui a de l’impact

Cela va dans le sens de ce que Lien considère également comme un atout majeur dans son travail. En tant que gestionnaire de dossiers, elle vérifie les informations contenues dans les dossiers des entreprises et détermine la classification des produits. Cela permet notamment de savoir quels symboles de danger apposer sur les emballages. « On n’y pense pas toujours mais de nombreux produits sur le marché sont des biocides : du gel désinfectant pour les mains aux insecticides, chaque produit comporte des risques qu’il faut évaluer et maîtriser. Voilà pourquoi mon travail est si utile. »

La formation scientifique de Lien vient à point. « J’ai vraiment l’impression que je peux apprendre beaucoup de choses ici. C’est le type de travail que je recherchais. Nous avons une équipe de 45 experts qui ont des profils différents : des vétérinaires, des (bio)chimistes, des biologistes, … J’apprends tous les jours. » Une image qu’elle n’associait pas à l’administration fédérale avant de commencer. « C’est en discutant avec les collègues lors des premières semaines que j’ai réalisé à quel point les horizons scientifiques étaient nombreux ici. »

Un employeur moderne

Laurent constate à quel point la culture au Service fédéral des pensions a évolué ces dernières années. Par exemple, le télétravail structurel existe depuis dix ans, alors qu’il a fallu une pandémie de covid pour que de nombreuses entreprises s’y mettent. Les collaborateurs peuvent aussi compter sur un support avec des programmes modernes et de bons appareils, comme un écran supplémentaire.

L’image désuète des bureaux mornes de l’administration publique est donc révolue. « Je dois dire que j’avais moi-même un peu peur de ce cliché, mais une transformation majeure s’est clairement opérée ici », déclare Laurent. « De plus en plus de jeunes collaborateurs enthousiastes nous rejoignent et ils sont eux aussi toujours étonnés de voir à quel point tout est moderne ici. » Lien rejoint Laurent : « La moyenne d’âge dans mon équipe est de 35 ans. Nous prônons une culture d’entraide, chacun à partir de son expertise. »

Continuer à se développer

En tant qu’employeur, l’administration fédérale veut avant tout être une organisation axée sur l’humain. Cela se traduit notamment par un large éventail de formations et de cours, tous destinés à soutenir les collaborateurs dans leurs tâches journalières. En même temps, il est possible de faire une longue carrière à l’administration publique. Lien en a fait l’expérience dès ses débuts au SPF Santé publique : « On vous donne toutes vos chances. Vous pouvez continuer à vous développer ou vous réorienter en termes de contenu du travail, tant au sein de votre service qu’à l’extérieur de celui-ci. »

