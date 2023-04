Cela arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise journée au travail et, à un moment donné, la coupe de l'humiliation et de frustration peut parfois déborder. Pour ceux qui en ont vraiment assez, la candidature spontanée peut être une conséquence logique.

Le "rage applying" signifie qu'un travailleur postule au hasard à un nouvel emploi par frustration ou même par colère. Pas de changement de carrière réfléchi ni d'analyse approfondie des emplois disponibles , mais l'envoi d'une multitude de candidatures dans l'espoir que quelque chose de mieux se présente au plus vite.

Le scénario rêvé du "rage applying" est e recevoir une série d’offres d’emploi et de pouvoir choisir le meilleur poste comme vous l'entendez. Mais est-ce vraiment si facile ? Et s'agit-il d'une décision raisonnée ?

Tendance sur TikTok

Cette tendance est apparue sur TikTok à la fin de l'année dernière, lorsqu'une vidéo de la TikTokkeuse canadienne Redweez est devenue virale. Celle-ci y révélait avoir rapidement trouvé un meilleur emploi assorti d'une augmentation de salaire conséquente après avoir opté pour le "rage applying".

Trop beau pour être vrai ? Pas forcément, mais réfléchissez-y à deux fois avant de postuler sous le coup de l'émotion et publier une multitude de CV sur des sites d'emploi . Il n'est pas toujours garanti que quelqu'un soit réellement "touché" par votre profil.

Réfléchir avant d'agir : attention aux pièges

Le "rage applying" peut sembler être une tactique intelligente de prime abord, mais il y a un certain nombre de pièges à garder à l'esprit.

1. La hâte et la précipitation sont mauvaises conseillères

Un changement rapide d'emploi peut sembler une perspective attrayante dans le cadre du travail au quotidien. Il est toutefois préférable de prendre le temps de déterminer ce que vous voulez vraiment. Souhaitez-vous un poste plus stimulant ? Des possibilités de développement ? Une meilleure ambiance de travail ? Des collègues plus sympathiques ou simplement un salaire plus élevé ?

Signer rapidement un nouveau contrat de travail avec un nouvel employeur est rarement une bonne idée. De plus, une candidature précipitée ne laisse pas une bonne impression à votre employeur potentiel.

2. La colère et la frustration sont de mauvaises motivations

Si vous n'en pouvez plus de votre travail, vous risquez de réagir de manière émotionnelle. Cela peut vous rendre moins exigeant et plus enclin à accepter n'importe quel emploi pour pouvoir quitter le vôtre.

Malgré la frustration et les sentiments négatifs, essayez de garder la tête froide : lorsque l'émotion prend le pas sur la raison, un mauvais choix peut rapidement être opéré... ce qui signifie qu'au bout d'un certain temps, vous devrez à nouveau mettre à jour et envoyer votre CV ...

3. Comment voyez-vous votre avenir ?

Si vous voulez absolument un autre emploi, vous avez intérêt à faire le bon choix. Essayez de savoir dans quel secteur vous voulez travailler ou dans quelle direction vous voulez vraiment aller. Établissez un plan à long terme et ne vous laissez pas aveugler par un changement d'emploi rapide qui ne vous satisfera qu’à court terme.

Êtes-vous toujours satisfait de votre emploi actuel ? Faites le test !

Source : Jobat.be