Les jeunes ont de plus en plus recours aux flexi-jobs: “Mais les conditions pour y prétendre sont strictes”

Pour rappel, le flexi-job, représente une forme de travail qui permet à une personne, qui travaille déjà auprès d’un autre employeur, d’exercer un emploi complémentaire. Et depuis ces derniers mois, ils sont en train de devenir incontournables sur le marché du travail belge. D’après les chiffres de Partena Professional, le nombre de travailleurs occupant des flexi-jobs a en effet augmenté de 167 % entre début 2020 et avril 2023.

Déjà très populaires chez les travailleurs de 50 à 64 ans, les flexi-jobs ont surtout la cote auprès des 25-39 ans. La première catégorie (50-64 ans) compte pour 17,2 % de l’ensemble des flexi-jobs, tandis que la seconde (25-39 ans) en représente près de la moitié (46,5 %).

“Toutefois, il est important de rappeler qu’il existe différentes conditions et formalités à respecter afin de pouvoir exercer ce type d’emploi, explique Catherine Mairy, Legal Expert chez Partena Professional. Tous les employeurs ne peuvent pas engager du personnel sous le statut de flexi-job et tous les travailleurs ne peuvent pas exercer un flexi-job. Les conditions prévues par la législation sont strictes et doivent bien évidemment être réunies. Côté employeur, il s’agit, entre autres, d’appartenir à un secteur d’activité qui est autorisé à utiliser le système des flexi-jobs. C’est le cas, par exemple, de l’horeca, des boulangeries, de certains commerces, des grands magasins ou encore, des salles de cinéma”.

Est-ce financièrement avantageux ?

Concrètement, côté travailleur, il faut notamment pouvoir justifier une activité principale, c’est-à-dire une occupation égale au minimum à 4/5e, durant le 3ème trimestre précédant celui du flexi-job chez un autre employeur que celui auprès duquel le flexi-job sera exercé.

Par ailleurs, certains pensionnés peuvent également exercer un flexi-job. Près d’une personne de plus de 65 ans encore active sur le marché du travail sur cinq (19,3 %) occupe ce type d’emploi, selon une analyse de l’entreprise de services RH Acerta sur la base des données de 45.000 travailleurs.

“Le salaire octroyé au travailleur qui exerce un flexi-job n’est pas soumis aux cotisations ordinaires de sécurité sociale, ni au précompte professionnel, rappelle-t-il. C’est là que réside l’avantage. Il y a uniquement une cotisation patronale spéciale de 25 % qui est due sur ce salaire et elle est à charge de l’employeur. Mais encore faut-il que de nombreuses conditions et formalités soient respectées”.

Après avoir élargi le nombre de secteurs offrant des flexi-jobs, on peut donc s’attendre à de nouveaux records en la matière cette année.