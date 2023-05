“ J’avais besoin d’un CDI pour acheter une maison avec mon conjoint. Lidl m’a permis de décrocher mon premier emploi stable.”

Ma famille, c’est toute ma vie

« J’ai attendu que mes enfants grandissent pour avancer dans ma carrière. J’ai eu en effet l’occasion d’évoluer plus tôt chez Lidl, mais j’ai préféré me consacrer à mon rôle de maman jusqu’à ce que mes deux petits bouts deviennent plus indépendants », reconnaît Stéphanie. « Même si le secteur du retail n’avait déjà plus de secret pour moi au vu de mes précédents jobs, j’ai continué dans cette voie et suis entrée en service chez Lidl comme employée de magasin en 2006. J’ai été engagée via une agence externe et j’ai suivi une formation de trois semaines aux côtés de deux merveilleuses assistantes avec qui j’ai gardé contact. J’ai ensuite fait mon petit bonhomme de chemin, obtenu plus de responsabilités jusqu’à devenir aujourd’hui assistante store manager », explique-t-elle.

Le moment le plus important dans sa vie

« Mon conjoint et moi avions pour projet d’acheter une maison et de fonder une famille. Seul bémol : j’avais besoin d’un CDI pour pouvoir mener à bien ce projet et prendre mon envol avec mon chéri. Lidl m’est tout de suite venue à l’esprit, et a fortiori, puisque l’entreprise m’a offert cet emploi fixe sur un plateau d’argent. À partir de là, tout s’est enchaîné et je remercie d’ailleurs infiniment Lidl pour ce merveilleux cadeau. Je souhaite à tous d’avoir un employeur qui veille sur ses collaborateurs et qui permet de concilier vie professionnelle et vie de famille », poursuit-elle.

La famille Lidl

« À côté de ma petite famille, j’aime évidemment m’investir dans ma famille Lidl », souligne Stéphanie. « Eh oui, je suis une grande “Lidlienne”. Pourquoi ? Parce que j’aime l’entraide et la solidarité dont nous faisons tous preuve au quotidien », affirme-t-elle. « Nous nous prêtons main-forte et veillons à ce que le magasin soit en ordre, et c’est encore plus le cas lors des moments les plus difficiles. Après tout, c’est ça, l’esprit Lidl ! », reconnaît-elle.

« Quant au travail à proprement parler, chaque jour est différent chez Lidl. Pour avoir été employée dans deux autres grandes surfaces, le travail est ici beaucoup plus polyvalent et varié. Bref, c’est une aubaine pour celles et ceux qui, comme moi, détestent la monotonie », conclut l’assistante store manager.

Découvrez toutes les offres d'emploi sur travaillerchezlidl.be.