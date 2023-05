Peut-on télétravailler dans le secteur de la construction ?

Le travail à domicile fait également partie intégrante de la guerre des talents. Ne pas l'autoriser du tout alors qu'il est possible de le mettre en place s'avère souvent préjudiciable. « À long terme, vous perdez des collègues précieux en tant qu'organisation parce que ceux-ci commenceront à chercher du travail plus près de chez eux » , poursuit Jean-Pierre Waeytens. D'autre part, suggère-t-il, le travail au bureau est également nécessaire pour créer un sentiment d'appartenance à un groupe de collègues. « Le fait de travailler en permanence à domicile nuit à l'implication, mais également à la satisfaction au travail. »

Quelle est la politique la plus adéquate ?

« Nous optons pour un système de travail flexible » , précise Jean-Pierre Waeytens. « Chaque collègue est autorisé à travailler à domicile trois jours par semaine. Les jours ouvrables, il est également permis de commencer à télétravailler pour ensuite se rendre au bureau après l'heure de pointe matinale. Ou inversement : partir plus tôt du bureau et continuer à travailler chez soi. Nous disposons également des bureaux satellites à Bruges et à Hasselt pour ceux qui le souhaitent. Enfin, nous avons la possibilité d'utiliser les bureaux de notre fonds sectoriel 'Constructiv' dans le centre de Bruxelles, ce qui est pratique si vous y avez des réunions. »

Chez Bouwunie, on décrit le travail comme étant axé sur les résultats. « La priorité est de bien faire son travail. L'endroit et le moment où vous le faites ont moins d'importance, tant que les résultats sont là. Nous constatons que les collègues apprécient grandement cette manière de travailler et, par conséquent, sont encore plus flexibles lorsque la charge de travail l'exige. »

Qu'en est-il du secteur de la construction ?

La dernière édition du Baromètre des salaires de Jobat montre que le nombre d'employés de la construction pouvant travailler à domicile a doublé en cinq ans. Le secteur de la construction est dès lors l'un de ceux où le travail à domicile a connu la plus forte progression ces dernières années. Plus d'un travailleur sur trois dans ce secteur peut occasionnellement travailler à domicile. « Nous savons, grâce à des enquêtes informelles antérieures, que nos employeurs du secteur de la construction sont ouverts au travail à domicile. Le coronavirus n'y est guère étranger » , reconnaît Jean-Pierre Waeytens.

Et par rapport aux autres ?

Dans des secteurs comme l'informatique , la banque et les pouvoirs publics , il y a proportionnellement plus d'employés qui peuvent travailler à domicile. « Bien entendu, le télétravail n'est pas possible pour tous les emplois dans la construction. Il est difficile de construire une maison depuis chez soi, n'est-ce pas ? Dans notre secteur, ce sont surtout les employés de bureau, comme le personnel administratif, qui peuvent travailler à domicile. Mais là encore, le but n'est pas de travailler 100% du temps chez soi car ces personnes doivent souvent utiliser des programmes spécifiques ou imprimer des plans de construction. De telles tâches sont moins évidentes à la maison. Le contact avec les collègues et les clients reste également important, et il n'est pas aussi facile d'interagir depuis son domicile. »

D'autre part, le directeur général de Bouwunie constate également que les réunions en équipe ont fait leur apparition, et ce notamment au niveau des contacts avec les clients. « La construction se numérise à grande vitesse. Cette numérisation entraînera inévitablement une évolution du travail à domicile. »

Travail à domicile par secteur : pourcentage des salariés pouvant (occasionnellement) travailler à domicile

Télécoms, TIC et internet : 84% (+ 36%) Énergie et environnement : 71% (+ 37%) Banque & assurances : 70 % (+ 40 %) Pouvoirs publics : 65% (+62%) Industrie chimique & pharmaceutique : 61% (+70%) Enseignement, formation et recherche : 48% (+30%) Construction : 37 % (+ 137 %) Commerce de détail et de gros : 35% (+166%) Soins de santé : 30 % (+ 116 %) Horeca : 12 % (+ 55 %)

Source : Baromètre des salaires Jobat 2023 (pourcentage d'augmentation entre 2018 et 2022)

Travail à domicile par fonction : pourcentage de salariés pouvant (occasionnellement) travailler à domicile

Professionnels de l'informatique : 85% (+43%) Consultants : 77% (+40%) Marketing et communication : 74% (+50%) Ressources humaines : 72% (+83%) Recherche & développement : 69% (+71%) Conseil d'administration et direction : 67% (+44%) Ingénieurs : 66% (+82%) Finance et comptabilité : 64% (+76%) Pouvoirs publics : 60% (+78%) Vente : 52% (+57%) Administration et secrétariat : 44% (+126%) Enseignement et formation : 39% (+30%)

Source : Baromètre des salaires Jobat 2023 (pourcentage d'augmentation entre 2018 et 2022)

Source : Jobat.be