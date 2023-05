Les Pros d’ALDI

“Tous nos collaborateurs sont des ‘Pros d’ALDI’, lance Dimitri. “Il va sans dire que ce sont nos collaborateurs et ce sont tous des professionnels. Ils veillent à ce qu’ALDI fasse chaque jour la différence auprès des clients. ” L’équipe de Dimitri organise des initiatives pour optimiser l’ambiance au travail et diversifier les tâches. “Quand les gens se sentent bien, ils sont plus performants et attirent des nouvelles personnes. À travers nos initiatives, nous impliquons les collaborateurs dans divers projets les concernant. Lors d’ateliers sur la convivialité client, organisés par l’équipe des RH, ils ont par exemple l’opportunité de réfléchir à la manière de rayonner la convivialité. Ils participent à la réflexion et leur apport est d’une grande valeur. Parmi les autres initiatives en place, il y a la semaine de la santé où nos Pros partent en balade en équipes. ”

Depuis trois années consécutives, ALDI organise une enquête auprès des collaborateurs afin de savoir où ils en sont mais aussi pour extraire des éléments qui sont pris en compte à tous les niveaux de la planification et de la stratégie. “Grâce à cette enquête, nous connaissons les thèmes qui leur sont chers. Nous avons par exemple appris que la bonne information ne parvient parfois pas idéalement au personnel du magasin. Nous avons donc lancé des actions concrètes. Des tableaux magnétiques par équipes sont à présent placés dans les magasins. Ils permettent de faire le point durant un petit quart d’heure et de passer les points d’attention de la semaine en revue ou les communications générales. Tout le monde est désormais informé et impliqué correctement. ”

Quiconque travaille chez ALDI y reste souvent longtemps

Notre appli pour les employés contribue également au bon esprit d’équipe. “Chacun peut y partager des messages. Cela nous rapproche. ” Les posts partagés concernent divers sujets. “On peut notamment y lire de l’information sur un produit phare chez ALDI qui marche très bien ou recevoir un compliment lors du ‘complimars’. Ce sont de véritables thèmes de discussion ici au bureau. Dans tout ce que nous faisons, en interne ou à l’extérieur, nous mettons nos collaborateurs en avant. Nous publions par exemple des articles sur des collègues dans notre magazine interne. Tout est dédié à nos Pros, nous ne faisons pas appel à des mannequins extérieurs”, lance Dimitri en riant.

“L’ancienneté moyenne de 12 ans est relativement élevée, surtout quand on sait que les jeunes générations ne restent pas souvent longtemps chez un même employeur tout au long de leur carrière. Le fait que nos collaborateurs restent chez ALDI en dit long sur l’employeur. Comme nous disposons d’un vaste réseau de magasins, la distance entre la maison et le travail est très convenable pour la plupart des employés. Les équipes sont soudées et il règne une bonne ambiance. Une équipe de magasin se compose en général de dix à douze personnes qui forment souvent une petite famille dont les membres prennent soin les uns des autres. Cela stimule le responsable de magasin et les collaborateurs. Nous proposons également un salaire attractif – plus que conforme au marché – et de belles opportunités de carrière. Voilà pourquoi les employés se sentent connectés à ALDI et restent plus longtemps chez nous. ”

