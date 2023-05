“Une femme qui élève seule son enfant peut s’en sortir et se sentir intégrée dans la société. Je suis fière de faire en sorte que mon fils ne manque jamais de rien” raconte Maïté Génicot. “Je suis encore plus épanouie depuis que je suis arrivée dans l’un des centres de distribution de Lidl en 2007. Avant d’être préparatrice de commandes et de gérer tout ce qui a trait au contrôle qualité à la réception, j’ai travaillé toute jeune comme maraîchère et marchande de glaces, puis j’ai été livreuse et même vendeuse dans une boucherie. Lorsque j’ai remis mon CV aux recruteurs chez Lidl, ces jobs physiques où le contact social primait leur ont sauté aux yeux. Une semaine après, j’ai été contactée et j’ai tout de suite été engagée. J’occupe aujourd’hui une fonction avec un horaire et un salaire tout à fait corrects et j’ai la chance de pouvoir consacrer mon temps libre à ma famille et à mes loisirs. J’ai découvert Lidl et je ne me vois pas partir de là. ”

Une enseigne pour faire ses courses et pour travailler

“À l’époque, les magasins Lidl commençaient à faire parler d’eux et c’était la période où ils embauchaient déjà énormément. De plus, tout le monde allait y faire ses courses, moi de même”, se remémore Maïté. “Je m’étais alors dit que ce serait génial de travailler ici. J’ai donc entamé les démarches et tout a été très vite. C’est un plaisir d’exercer aujourd’hui ma fonction dans un environnement de travail nouveau où tout est plus fluide et confortable. De plus, Lidl offre à ses préparateurs de commandes un horaire adapté et une bonne stabilité. J’ai un horaire fixe, ce qui rend ma vie sociale et familiale formidable ! Je ne voudrais changer cela pour rien au monde ! Quant aux possibilités d’évolution chez Lidl, elles sont énormissimes. Les portes sont nombreuses et chaque Lidlien a l’opportunité de suivre des formations et d’évoluer. ”

Lidl, une seconde famille

“Chez Lidl, je me suis fait un groupe d’amis et je considère même certains d’entre eux comme la famille” partage Maïté. “Je ne pourrais pas me passer d’eux aujourd’hui. Nous nous tirons tous vers le haut et nous nous encourageons aussi bien dans les bons que dans les moins bons moments. Je n’oublierai jamais l’accueil qu’ils m’ont offert. Je me suis très vite sentie chez moi et rien n’a changé jusqu’à présent. Mes ambitions de travail ? Continuer tout simplement à être motivée et efficace dans mon travail. Je suis loin d’être carriériste, je me plais bien où je suis. ”

