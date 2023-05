Stress, déconcentration, fatigue : les open-spaces plaisent de moins en moins aux travailleurs, des casques comme nouvelles cloisons

Mais au fait, comment et pourquoi ce que l’on appelle moins souvent les "bureaux paysagers" ou "plateaux ouverts" ont fait leur apparition ? Ces espaces sans délimitations entre les postes de travail sont nés aux États-Unis dans les années 1950 et ont progressivement migré vers l’Europe à partir des années 1980. Depuis, de nombreuses entreprises l’ont adopté et les espaces de coworking ont réinventé l’open space… en le modulant davantage.

L'objectif de cette petite révolution professionnelle était au départ d'apporter plus de bien-être aux employés en décloisonnant en tout cas physiquement une partie de la hiérarchie. "Ce type d'aménagement a été conçu pour favoriser les échanges entre les employés en offrant un espace de travail ouvert, flexible et accessible à tous", explique le psychosociologue Philippe Zawieja. "Le fait de supprimer les barrières physiques devait aussi encourager l'échange d'idées et la créativité". Tout pour la com !

Qu’ils soient organisés par unités de service ou par grands plateaux, plus ou moins modulés par du mobilier, les open spaces peuvent être des espaces où il fait bon travailler s’ils proposent également des espaces où il fait bon vivre avec des zones de travail plus informelles, des cabines pour s’isoler et surtout des espaces de détente et de restauration.

Or, si ces avantages ont été repris par les espaces de coworking privés, ils ont été plutôt malmenés par les entreprises traditionnelles. "L'optimisation financière est l'une des principales raisons d'être de l'open space", remarque d'ailleurs le sociologue dans L'Usine Nouvelle. Résultat : on a rogné peu à peu sur les espaces de confort pour faire le focus sur les espaces de travail.

Les employés interrogés ont tous mis en avant les difficultés de se concentrer, la fatigue et le stress et finalement une baisse de créativité. Viennent ensuite la perte d'intimité et l'impression d'être davantage surveillés. Et finalement, les bouchons d'oreille, écouteurs et casques sont devenus les nouveaux murs et… "On communique par messagerie avec le collègue derrière soi". Vous avez dit "à revoir ?"