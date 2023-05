Une personne occupant un poste de vente gagne en moyenne 3.841 euros brut par mois, selon le Baromètre des salaires Jobat. C'est précisément 16% de plus qu'en 2018 où la rémunération moyenne était de 3.312 euros brut par mois.

L'expérience paie

Les années d'expérience influencent le montant figurant sur votre fiche de paie. Le monde de la vente n'y échappe pas. Le salaire de départ moyen y est de 2.468 euros brut par mois, toujours selon le Baromètre des salaires Jobat.

À partir de 6 années d'expérience, le salaire brut mensuel passe à une moyenne de 3.333 euros tandis que les personnes comptant plus de 11 ans d'expérience toucheront en moyenne 3.771 euros en guise de rémunération mensuelle. Enfin, après plus de 20 ou 30 ans d'expérience dans la vente , vous gagnerez en moyenne respectivement 4.474 euros et 4.865 euros brut par mois.

Envie de consulter la totalité des chiffres de l'enquête ? Cliquez ici !

Le montant exact que vous gagnerez dans ce secteur dépendra fortement de votre diplôme et de votre expérience, et pourra bien évidement s’écarter des chiffres présentés ci-dessus.

Avantages extra-légaux dans les ventes

La vente est un secteur généreux en avantages extralégaux : les salariés en perçoivent en moyenne 7 différents, comme le montre le Baromètre des salaires Jobat.

Les plus courants sont la prime de fin d'année (76%), les chèques-repas ou l'indemnité repas (74%), le 13ème mois (73%), l'ordinateur portable (64%), le gsm (62%) et/ou la voiture de société (62%) et une assurance hospitalisation (59%). Enfin, plus de la moitié (55%) des répondants peuvent bénéficier d'un plan de pension ou d'une assurance groupe par l'intermédiaire de leur employeur.

Le revers de la médaille ? Si vous vous attendez à beaucoup de jours de congé, ne comptez pas sur le secteur de la vente pour vous en octroyer davantage. La plupart des vendeurs doivent se contenter d'environ 26 jours de vacances par an, soit 2 jours de moins que la moyenne belge.

Source : Jobat.be