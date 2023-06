“Faire partie d’ALDI ? Il y a de quoi être fier”

“Nous estimons qu’il est important d’accueillir chaleureusement les nouveaux collègues lorsqu’ils commencent. Il est par exemple possible de faire connaissance avec l’équipe lors de la signature du contrat”, poursuit Dimitri. “L’équipe varie en taille : de huit personnes pour une petite filiale à vingt personnes voire plus pour les plus grands magasins ou les sites comptant davantage d’employés à temps partiel. Les équipes sont très soudées, tant dans les bureaux que dans les entrepôts. Les collègues s’entraident et se donnent un coup de main, même lors de défis personnels. Nos collaborateurs sont vraiment ‘des Pros d’ALDI’. ”

Continuer à se développer

Dimitri nous décrit à quoi peut ressembler un parcours chez ALDI. “Si vous débutez dans la vente, vous suivez un programme dans notre centre de formation pour acquérir les connaissances de base théoriques et pratiques nécessaires. Les nouveaux collaborateurs savent ainsi ce que l’on attend d’eux et comment cela fonctionne dans leur travail. Chaque siège régional dispose de deux centres. La formation d’employé de magasin dure par exemple deux semaines, après quoi vous commencez dans le magasin où vous avez sollicité. Une marraine ou un parrain vous aide en vous donnant des conseils. Le processus d’intégration d’une personne dans un environnement de bureau peut prendre un mois et demi à trois mois. Nous élaborons toujours un parcours à la mesure du débutant, où il peut apprendre le métier et établir des contacts. Que vous commenciez dans la vente, dans la logistique ou au bureau, nous investissons toujours du temps dans un processus d’intégration. Peu importe que vous soyez nouveau ou que vous évoluiez vers une autre fonction avec des tâches pour lesquelles vous avez peu d’expérience. ”

L’apprentissage ne s’arrête pas là. Chez ALDI, un employé de magasin acquiert de l’expérience dans toutes les facettes du magasin. “Vous n’êtes pas uniquement dédié à la caisse ou au réassort. Tout au long de la semaine, vous effectuez diverses tâches”, poursuit Dimitri. “Que ce soit dans la vente, aux entrepôts ou au bureau, nous vous encourageons à vous dépasser et nous vous donnons des conseils si nécessaire, entre et pendant les ALDI Power Talks annuels. Nous discutons avec vous de vos intérêts et des opportunités de développement, et nous voyons comment vous pourriez passer à l’étape suivante. L’ancienneté moyenne ici est de douze ans. Quand nous demandons aux collaborateurs pourquoi ils aiment travailler chez ALDI, ils nous répondent souvent pour l’ambiance dans l’équipe, la courte distance vers le travail et un bon salaire, mais aussi les opportunités de carrière. Ce sont là nos points forts. ”

©ALDI

D’employé de magasin à gérant et au-delà

“Nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que nos meilleurs employés puissent progresser en interne vers d’autres postes au sein d’ALDI. Je pense qu’il est préférable de leur donner des opportunités en interne plutôt que de les voir partir. Nous avons par exemple énormément de personnes qui ont d’abord travaillé en magasin et qui sont aujourd’hui gérant. Un gérant de magasin peut progresser et devenir district manager. Et si vous voulez aller plus loin, il y a assez d’options au siège régional ou national. C’est la voie verticale mais il y a des opportunités dans toutes les directions. ”

Vous pouvez également progresser horizontalement. “Vous pouvez développer vos talents et devenir formateur dans l’un de nos centres de formation. Ou passer de la vente à la logistique où nous avons des collecteurs, des assistants, des superviseurs, des chefs d’équipe, etc. Tout est possible chez nous et c’est très enrichissant. Quand les personnes passent d’un service à l’autre, il y a une meilleure compréhension et la collaboration est plus harmonieuse. Ces opportunités de développement sont autant d’avantages pour l’équipe, la direction et ALDI en tant qu’entreprise. ”

