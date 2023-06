Envie de mieux gagner votre vie ? Un diplôme s'avère crucial

Quels sont les autres éléments qui entrent en ligne de compte ?

Outre les études, de nombreux autres éléments déterminent votre salaire, tels que votre ancienneté et la fonction que vous exercez. Même si, bien entendu, ces éléments sont souvent liés à votre études. Quels sont les postes les plus rémunérateurs ? Les managers , les cadres , les chercheurs , les ingénieurs et les juristes. En moyenne, ce sont les employés de l'Horeca et les professions créatives qui gagnent le moins bien leur vie.

Le secteur dans lequel vous évoluez est également déterminant. Les plus rémunérateurs cette année sont encore la chimie & la pharmacie , l' énergie & l'environnement et enfin la banque & les assurances. En revanche, l'Horeca et le secteur du tourisme, des sports et des loisirs rémunèrent le moins bien leurs collaborateurs.

Bien entendu, la région dans laquelle vous travaillez impacte également votre rémunération. Si l'on considère l'ensemble du pays, c'est à Bruxelles que l'on peut compter sur le plus gros salaire : on y gagne en moyenne plus de 25% de plus qu'en Flandre-Occidentale ou dans le Limbourg. Cela s'explique notamment par une densité élevée de grandes entreprises à Bruxelles et que celles-ci sont plus généreuses parce que les emplois y sont plus spécialisés. Enfin, les secteurs les plus rémunérateurs sont très présents à Bruxelles.

Notez toutefois que l'ancienneté joue par exemple un rôle beaucoup plus important dans le secteur chimique & pharmaceutique ainsi que l'énergie & l'environnement que dans le secteur de l’Horeca. Dans ce dernier, votre rémunération ne varie proportionnellement pas beaucoup en fonction de votre ancienneté.

Source : Jobat.be