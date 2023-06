Vous cherchez un emploi ? C’est le moment idéal : les intentions de recrutement sont au plus haut depuis deux ans !

Cela fait même deux ans que les PME belges n'ont pas vu l'économie aussi positivement qu'aujourd'hui. D'après l'étude, une PME sur 3 (34 %) porte un regard positif sur les mois à venir. Un chiffre qui ne s'élevait qu'à 25 % à la fin de l'année dernière. Et en novembre 2022, quelque 20 % des dirigeants d'entreprise n'entrevoyaient toujours pas un avenir très brillant pour leur entreprise. "Ce sont principalement dans les secteurs des services et de la construction que ces perspectives sont positives. Dans l'industrie, le choc énergétique n'a pas encore été complètement digéré, nuance toutefois Geert Janssens, économiste en chef d'ETION.

"Les PME devront miser sur la rétention"

L’autre répercussion liée à ces perspectives positives, c’est que la moitié des petites et moyennes entreprises de notre pays envisagent d’embaucher du personnel au cours des six prochains mois. Cela fait d’ailleurs cinq ans que les intentions de recrutement n’ont pas été aussi importantes. En novembre de l’année dernière, seules 40 % des PME prévoyaient une augmentation de leurs effectifs. Seuls 29 % des dirigeants d’entreprise ne prévoient pas de recruter, ce qui représente le pourcentage le plus bas de ces deux dernières années.

"Pour concrétiser la croissance nette des effectifs, les PME devront miser sur la rétention, explique Benoît Caufriez, directeur d'Acerta Consult. Bien entendu, en plus de vouloir attirer les bonnes personnes, les entreprises souhaitent faire en sorte que leurs travailleurs ne les quittent pas de sitôt. Investir dans la rétention est encore deux fois plus intéressant quand l'offre de talents reste limitée par rapport à la demande. Et pour retenir les meilleurs talents, le salaire proposé, mais aussi les possibilités de carrière au sein de l'organisation seront importants". Certains secteurs prévoient d'ailleurs de recruter de manière intense dès les premiers mois de l'année. On peut citer les domaines d'activité moins impactés par les coûts de l'énergie comme la finance, les assurances et l'IT.

La pénurie de main-d’œuvre menace certains secteurs

Toutefois, la pénurie de main d’oeuvre guette les entreprises, notamment dans certains secteurs où les bras manquent.

La pénurie de métiers techniques persiste par exemple en Belgique depuis des années. Les techniciens et les ingénieurs sont une denrée rare dans de nombreux secteurs. Le secteur de la construction occupe toujours une place importante de la liste établie par le Forem. En parallèle, près d’un tiers des nouveaux métiers en pénurie appartient au secteur de l’Horeca, particulièrement touché par la crise sanitaire. De plus, des postes d’aides-soignants, de chauffeurs, de maçons, de serveurs, de vendeurs sont disponibles partout en Belgique mais ne trouvent pas preneurs.

D’après l’enquête, 45 % des PME prévoient qu’il sera difficile de trouver le personnel supplémentaire dont elles auront besoin, 32 % estiment même que ce sera "très difficile". Dans l’ensemble, près de huit PME sur dix s’inquiètent donc de la persistance de la pénurie sur le marché du travail.

Par ailleurs, de nombreux métiers de la transition écologique vont être boostés dans les mois à venir. Des investissements synonymes d’opportunités d’emplois dans de nombreux secteurs pour les futurs diplômés et les chercheurs d’emploi.