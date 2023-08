Votre lieu de travail n'est pas toujours cet endroit de rêve où tout se passe toujours comme prévu : la charge de travail est trop importante, l'attitude du patron n'est pas correcte, l'ambiance de travail est glaciale, quelqu'un ne fait pas son travail correctement...

En gardant le silence et en prétendant que tout va bien, vous n'améliorez pas la situation. En revanche, évoquer ces problèmes au sein de votre environnement de travail et formuler des critiques constructives peut permettre de reconnaître la situation, de l'admettre et d'y remédier. Avec un peu de chance, vous serez entendu par la direction et vos collègues vous remercieront d’avoir été celui qui osé pointer du doigt ce qui n’allait pas.

Mais que se passe-t-il si vous n'obtenez pas le retour d'information que vous espériez et que rien ne change ? Si vous êtes le seul à vous agacer, il y a des chances que vous vous retrouviez coincé dans une spirale négative au fil du temps. En bref, si la situation s'éternise, vous risquez de vous focaliser sur les problèmes et de devenir progressivement un collègue pénible. Vous pouvez éviter d’en arriver là en procédant comme suit :

1. Trouvez un confident

Avant toute chose, assurez-vous de pouvoir vous adresser auprès des collègues fiables. Faire part de vos critiques devant tout le monde ne fonctionne tout simplement pas. Vous obtiendrez peut-être l'accord de quelques personnes mais, à long terme, cela ne changera pas grand-chose. Il y a également de fortes chances que l’on vous considère comme quelqu’un d’aigri qui impacte négativement l’atmosphère de travail.

Pour savoir à qui vous pouvez faire confiance, il est préférable de poser une question générale telle que "Que penses-tu de cette façon de travailler ?" ou "Cela te convient-il de travailler de la sorte ?". Vous parviendrez déjà à déduire beaucoup de choses en fonction des réponses que l’on vous donne.

2. Posez-vous des questions et agissez

Rien ne change et vous vous irritez de plus en plus ? Il est grand temps d'agir. Essayez d'analyser la situation avec une vue d’ensemble et examinez le rôle que vous y jouez. Qu'est-ce qui vous agace tant ? Pouvez-vous changer cela vous-même ou non ? Y a-t-il ou non de la bonne volonté parmi vos collègues ? Êtes-vous d'accord avec les solutions proposées ? Vous voyez-vous travailler encore longtemps sur ce lieu de travail... ou pas ?

La dernière question en particulier peut servir de point d'orgue dans votre lamentation de longue date. Dénoncer une situation déséquilibrée peut parfois améliorer la situation à long terme mais, si l’on assimile votre dénonciation à une plainte, il est peut-être temps de partir. La vie est trop courte pour rester coincé dans une carrière malheureuse sans perspectives positives. Optez pour le bonheur, vous ne le regretterez pas !

Source : Jobat.be