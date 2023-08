Choisir le statut juridique approprié

Le choix du statut juridique est primordial pour la réussite de votre entreprise. Vous avez le choix entre deux options principales en Belgique : l’entreprise individuelle et la société.

- L’entreprise individuelle est une solution simple et rapide à mettre en place. Elle implique une responsabilité limitée, ce qui signifie que votre patrimoine personnel peut être engagé en cas de difficulté financière.

- La société permet de limiter la responsabilité à la mise de fonds et d’apports, mais elle est plus complexe à mettre en place et nécessite des formalités plus lourdes.

S’enregistrer auprès de la banque-carrefour des entreprises (BCE)

L’immatriculation à la BCE est obligatoire pour toute personne souhaitant exercer une activité économique. Cette démarche permet de recevoir un numéro d’entreprise, qui vous sera indispensable pour toutes vos démarches administratives, ainsi que pour vos contacts avec les clients et les fournisseurs.

S’inscrire auprès d’une caisse d’assurance sociale

La caisse d’assurance sociale est le lien entre les pouvoirs publics et vous-même. Elle règle la sécurité sociale de chaque membre. En qualité d’indépendant, vous devez, comme tout salarié, bénéficier d’une protection sociale et payer des cotisations sociales trimestrielles A défaut, vous risquez une amende.

Obtenir un numéro de TVA

Si vous réalisez des ventes de biens ou des prestations de services, vous devez demander un numéro de TVA. Ce numéro vous permettra de facturer et de récupérer la TVA auprès de l’administration fiscale.

Souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle

L’assurance responsabilité civile professionnelle permet de couvrir les dommages causés à des tiers dans le cadre de votre activité professionnelle. Elle peut également couvrir les dommages causés à vos clients, ou les pertes financières liées à des erreurs ou des omissions.

Ouvrir un compte bancaire professionnel

Gérer l’aspect financier est très souvent une source de stress au quotidien. Par ailleurs, en fonction du statut de votre entreprise, l’ouverture d’un compte bancaire professionnel est obligatoire. De ce fait, disposer d’un compte bancaire professionnel est une solution simple et efficace pour dissocier le patrimoine de l’entreprise du patrimoine personnel.

II. S’entourer de professionnels compétents

Trouver un comptable ou un expert-comptable pour gérer la comptabilité Tenir une comptabilité rigoureuse est un exercice complexe. Cela peut s’avérer être long et intimidant. Il est nécessaire de s’entourer d’experts qui sauront vous accompagner pour établir votre plan financier, définir votre statut juridique et gérer votre comptabilité. Tournez-vous vers des professionnels comme Tenir une comptabilité rigoureuse est un exercice complexe. Cela peut s’avérer être long et intimidant. Il est nécessaire de s’entourer d’experts qui sauront vous accompagner pour établir votre plan financier, définir votre statut juridique et gérer votre comptabilité. Tournez-vous vers des professionnels comme Billy Tech , une entreprise comptable digitale composée de conseillers expérimentés, œuvrant pour vous simplifier vos projets.

Si besoin, faire appel à un avocat pour respecter les obligations légales Un avocat peut vous aider à rédiger des contrats clairs avec vos clients, à protéger vos droits de propriété intellectuelle, à négocier des accords commerciaux et à gérer les litiges éventuels.

Passer par un courtier pour s’assurer Un courtier vous aide à choisir les assurances les plus adaptées à votre activité et à votre situation personnelle. Il peut également vous aider à comprendre les risques auxquels vous êtes exposés si vous ne souscrivez pas à une responsabilité civile professionnelle. Un courtier vous aide à choisir les assurances les plus adaptées à votre activité et à votre situation personnelle. Il peut également vous aider à comprendre les risques auxquels vous êtes exposés si vous ne souscrivez pas à une responsabilité civile professionnelle. Yago , courtier digital, vous donne cette garantie. Ce courtier a pour mission de vous simplifier la vie en gérant pour vous vos contrats et en vous accompagnant dans vos choix.

III. Comment optimiser sa situation ?

Souscrivez à une assurance-vie pour vous garantir un avenir confortable

Les indépendants, contrairement aux salariés, n’ont pas accès aux régimes de retraite d’entreprise. Souscrire à une assurance-vie est donc un moyen de vous constituer votre propre épargne-retraite et de s’assurer un revenu régulier une fois à la retraite. Découvrez les deux possibilités qui s’offrent à vous :

- L’EIP (Engagement Individuel de Pension) – La PLCI (Pension Complémentaire Libre pour les Indépendants)

Ces assurances-vies permettent de vous constituer une pension complémentaire afin de maintenir votre niveau de vie une fois retraité. L’avantage est que vous avez un rendement sur vos investissements et vous pouvez économiser jusqu’à 50 % d’impôts.

A savoir : La différence entre les deux ? L’EIP permet la constitution de la pension via la société des dirigeants d’entreprise indépendants tandis qu’avec la PLCI, les primes sont payées par les dirigeants et non la société.