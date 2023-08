Les allocations pour les métiers en pénurie ne rencontrent pas le succès escompté

Ces allocations permettent à un demandeur d'emploi inoccupé depuis plus d'un an de conserver 25% de son allocation pendant trois mois s'il décroche un emploi dans un métier en pénurie ou s'il franchit une frontière régionale pour travailler. Selon les chiffres disponibles au cabinet du ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS), 337 personnes ont bénéficié de l'incitant "métiers en pénurie" entre septembre 2022 et juin 2023.