Un diplôme est-il encore pertinent sur le marché du travail ?

Aux États-Unis, cette tendance bat déjà son plein. Selon un magazine spécialisé, 14 des 50 États américains - dont 10 au cours de l’année écoulée - ont déjà renoncé à exiger des diplômes pour de nombreuses fonctions publiques. La tendance se poursuit également dans de grandes entreprises (technologiques) telles qu'IBM et Accenture.

Plus qu'un morceau de papier

Il apparaît également que les diplômes universitaires constituent souvent un obstacle à l'emploi (un "plafond de papier") plutôt qu'un tremplin. En mettant l'accent sur les compétences, davantage de personnes pourraient dès lors prétendre à certains postes.

En revanche, la pratique montre aussi quelque chose de différent. "Dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, vous acquerez simplement des compétences analytiques et communicationnelles qui vous préparent à une carrière réussie. Ces institutions en font l'expérience depuis des siècles", affirme le chroniqueur américain Ben Wildavsky dans un article d'opinion paru dans le New York Times .

De plus, selon lui, celles-ci sont importantes pour construire son réseau. "Raison pour laquelle les diplômes de l'enseignement supérieur ont toujours de la valeur", affirme-t-il.

Un salaire plus élevé

Et puis il y a la réalité de tous les jours. Bill Gates et Mark Zuckerberg gagnent bien leur vie sans pour autant voir passé beaucoup de temps à l'école. Mais il s'agit là d'exceptions.

De manière générale, un diplôme est clairement rentable et le marché de l'emploi présente toujours une "prime au diplôme". Le Baromètre des salaires de Jobat illustre parfaitement la situation.

Alors qu'une personne titulaire d’un master académique gagne en moyenne 4.624 euros brut, un bachelier professionnel gagne quant à lui 3.661 euros brut et un travailleur sans diplôme de l'enseignement supérieur devra se contenter de 3.215 euros brut. Certains emplois et diplômes sont bien éviddement mieuc adaptés au marcé que d’autres, mais cela reste un écart salarial conséquent.

Le meilleur investissement

Le professeur Stijn Baert, souhaitant encourager ses étudiants en période d’examens, déclarait récemment que peu d'investissements n’étaient aussi rentables qu'un diplôme de l'enseignement supérieur.

"Vous avez plus de chances de trouver un emploi et, en moyenne, vous gagnerez plus que quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Étudier est clairement le meilleur investissement que vous puissiez faire", conclut-il.

Source : Jobat.be