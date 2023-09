Écarts

Un écart est observé entre les deux premières places et le reste du classement. Les psychologues cliniciens/psychothérapeutes complètent le top 3. En quatrième position, nous retrouvons les métiers relatifs aux services administratifs et de soutien spécialisés dans les soins. Par rapport aux chiffres de l'année dernière, les infirmiers(-ères) et les aides-soignants cèdent un peu de terrain. À l'époque, ils représentaient encore 6 postes vacants sur 10 dans le secteur des soins de santé.

D'autres profils tels que les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes et les médecins figurent également dans le top 10 et sont toujours très recherchés.

Plus loin dans le classement, nous retrouvons les coiffeurs, les esthéticiennes, les diététiciennes et les assistants en pharmacie. Enfin, les vétérinaires, les dentistes et les assistants dentistes figurent en dehors du top 20.

Voici les 20 métiers les plus prisés dans le secteur de la santé

1. Infirmière 32,3%

2. Aide-soignant 20,3%

3. Psychologue clinicien/psychothérapeute 8,9%

4. Administration et services de soutien 8,7%

5. Kinesithérapeute 4,8%

6. Ergothérapeute 4,2%

7. Logopède 2,9%

8. Médecin 2,8%

9. Assistant dentaire 2,5%

10. Pharmacien 1,8%

11. Coiffeur 1,6%

12. Esthéticienne 1,6%

13. Technicien de laboratoire et recherche médicale 1,4%

14. Assistant en pharmacie 1,2%

15. Optique et acoustique 1,1%

16. Diététicien 1,0%

17. Podologue / podologue 0,6%

18. Imagerie médicale 0,5%

19. Services funéraires 0,5%

20. Sage-femme 0,4%

Êtes-vous à la recherche d'un job dans le secteur de la santé ? N'attendez plus et… go for happy!

Source : Jobat.be