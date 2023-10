Emploi : les moins de 25 ans ne trouvent plus de sens à leur job et ont… peur de prendre congé

Pour mieux les comprendre, une enquête menée par iVOX à la demande de Bright Plus, et en collaboration avec l’experte en motivation Hermina Van Coillie auprès de plus de 1 200 employés belges, fait le point à différents niveaux.

Le plus inquiétant pour commencer : la perte de sens au travail. “Il est frappant de constater qu’un membre de la génération Z sur cinq (20,5 %) ne sait pas pourquoi il fait son travail et considère que son travail manque de sens. Ce taux est beaucoup plus élevé que celui de la génération Y (16,3 %) et de la génération X (9,5 %). Chez les baby-boomers, ce taux ne représente que 2,6 %. L’effet “travailleur sain” joue ici un rôle significatif car de nombreux baby-boomers ont quitté le marché du travail et ceux qui restent sont souvent les plus motivés”, lit-on.

41,2 % des jeunes travailleurs ont peur de… prendre congé

Autre aspect interpellant, c’est la pression au travail. Si on sait que le burn-out est le mal du siècle dans les entreprises, cela ne semble pas près de s’arrêter. “Les chiffres démontrent également que la génération Z subit davantage de pressions extérieures. Quatre membres de la génération Z sur dix (40,5 %) travaillent afin d’éviter les critiques des autres collègues, relève l’étude. C’est presque le double du taux de la génération X (22 %) et des baby-boomers (21,8 %). La pression exercée sur eux-mêmes par la plus jeune génération de travailleurs est également la plus forte. Quatre travailleurs de la génération Z sur dix (41,2 %) culpabilisent lorsqu’elles prennent des congés. Ce pourcentage est nettement plus élevé que celui de la génération X et des baby-boomers, qui s’élève à 22 %.”

Hermina Van Coillie, experte en motivation, analyse le phénomène. “Lorsqu’on examine ces statistiques, on constate clairement que les composantes Autonomie et Compétence sont moins satisfaites chez la génération Z. C’est logique, car ils sont nouveaux sur le marché du travail et n’ont pas encore la capacité de travailler de manière indépendante, ni l’expertise et l’expérience de leurs collègues plus âgés. Ils ne sont donc pas nécessairement plus ou moins motivés que les autres générations, mais cette motivation est scientifiquement de moindre qualité.”

Plus de stress, mais aussi plus de confiance et de plaisir au travail, paradoxalement

Heureusement, les jeunes travailleurs pointent aussi des points positifs quand ils évoquent leur travail. Par exemple, 86,2 % d’entre eux affirment faire confiance à leurs collègues. “C’est nettement plus que la génération Y (79,9 %), la génération X (72,9 %) et les baby-boomers (76 %). Ils sont également plus enclins à s’amuser au travail : 81,9 % pour la génération Z, contre 67,7 % pour la génération X et 72 % pour les baby-boomers. Les employés de la génération Z sont également plus positifs quant à la façon dont leur patron les motive. En effet, près de sept travailleurs sur dix (67 %) ont un avis positif, soit beaucoup plus que les baby-boomers (49 %).”