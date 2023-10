Voici les choses à ne jamais dire en entretien d’embauche

1. Mon ancien patron était un idiot

Vous pourriez être tenté de critiquer votre ancien employeur, et parfois à raison, mais cette option est à proscrire de votre répertoire. Comme l’explique Fabrice Berger, Talent Acquisition Manager France de Proman, au Figaro, il vaut mieux souligner de façon constructive les désaccords “en faisant preuve d’introspection, qui est la plus grande force d’un candidat”.

2. Mon plus grand défaut ? Je suis perfectionniste

C’est souvent la question qui nous fait paniquer. Quels sont nos défauts ? Surtout, ne prenez pas l’occasion de donner des qualités déguisées, ça risque d’agacer les recruteurs. Soyez honnête mais trouvez des défauts qui ne seront pas dérangeants pour le poste que vous convoitez : “Je n’aime pas la routine”, si vous avez un poste varié par exemple. Vous pouvez également parler de vos défauts mais aussi de votre capacité à les dépasser et à surmonter vos difficultés.

3. C’est sur mon CV

Parfois, on vous posera une question dont la réponse figure en gras sur votre CV. Mais ne cédez pas à la tentation de simplement dire que c’était écrit dessus. La question n’est pas posée sans raison : profitez-en pour élaborer, apporter des éclairages, peu importe la banalité du point soulevé sur votre CV.

4. Je n’ai rien fait depuis mon dernier emploi

Même si c’est la vérité, évitez absolument cette réponse quand on vous demande ce que vous avez fait depuis votre dernier job. Il vaut mieux prouver que vous êtes resté actif d’une façon ou d’une autre, à travers l’associatif, des formations en ligne, des nouveaux challenges… Montrez que vous êtes quelqu’un de dynamique.

5. Je suis vraiment nerveux

Évidemment, un entretien d’embauche peut provoquer de la nervosité chez vous. Mais ce n’est pas ce que votre recruteur souhaite voir/entendre. Penchez plutôt vers “je suis vraiment emballé/excité” par ce poste, cela enverra un message plus positif.

6. Ce n’était pas de ma faute

On pourrait vous demander pourquoi une expérience s’est soldée sur un échec ou pourquoi vous avez été licencié d’un emploi. Mais plutôt que de blâmer quelqu’un d’autre, les recruteurs apprécieront une bonne introspection et salueront votre effort de reconnaître vos torts. “J’apprécie lorsqu’un candidat m’explique qu’il a identifié ce qui lui a manqué pour obtenir tel poste ou relever tel défi”, explique Fabrice Berger.

7. Je parle 7 langues différentes

C’est également à proscrire de votre CV si c’est faux, ainsi que toute autre invention qui vous sert de faire-valoir. Si ce n’est pas abordé pendant l’entretien, ça finira par ressortir et mentir vous desservira plus que le contraire. Valorisez vos qualités et vos capacités, ce sont elles qui vont permettront d’avoir le poste que vous convoitez.

8. J’ai divorcé

Si on vous demande d’expliquer un trou dans votre CV, évitez de vous justifier en vous épanchant sur votre vie personnelle. “Un entretien, ce n’est pas le bureau des plaintes”, rappelle Fabrice Berger, qui considère que ce n’est pas le problème du recruteur.

9. Je n’ai pas de question

En fin d’entretien, on vous demande très souvent si vous avez des questions. Évitez de répondre “non”, c’est une preuve de “manque de préparation du candidat”, selon Gaël Mosny, DRH de Burger King France. Pensez à préparer des questions à poser avant votre entretien. Souvent, la majorité d’entre elles auront trouvé une réponse au cours de l’entretien, vous pouvez donc également rédiger une liste pour voir quelles questions vous avez encore à poser.

10. Je ne sais pas

Quand vous ne savez pas quoi répondre, ne dites pas “je ne sais pas”. Prenez un moment pour fournir une réponse constructive, quitte à signaler que vous n’avez pas toutes les informations requises pour formuler une réponse complète. Si on vous demande d’imaginer une situation à laquelle vous n’avez jamais été confronté, expliquez simplement comment vous réagiriez si vous deviez y faire face.