Le salaire mensuel n'est pas la seule et unique ressource des travailleurs. Les chèques-repas leur apportent également un revenu et un pouvoir d'achat supplémentaires. Ces chèques électroniques peuvent être utilisés pour acheter des produits alimentaires et, bien évidemment, de quoi se nourrir lors de la pause déjeuner.

En tant qu'avantage extralégal, le chèque-repas est, sous certaines conditions, particulièrement intéressant tant pour l'employeur que pour le travailleur, car il ne donne lieu à aucun paiement d'impôt par l'une ou l'autre partie.

Pourquoi les chèques-repas sont-ils si populaires auprès des jeunes ?

Selon une étude du cabinet d'études Listed commandée par la Vouchers Issuers Association (VIA) , il apparaît que ce sont surtout les jeunes de moins de 25 ans qui apprécient particulièrement la présence de chèques-repas dans leur package salarial. De plus, pour 65% des personnes interrogées, cela peut même influencer leur décision finale de s'engager ou non auprès d'un employeur potentiel.

La majorité d'entre eux (87%) considèrent cet avantage extralégal comme un bonus financier pouvant effectivement augmenter leur pouvoir d'achat. Ce n'est pas illogique si l'on considère les prix actuels des denrées alimentaires : les prix des produits de base tels que les œufs, la margarine et la viande ont par exemple augmenté respectivement de 25.2%, 22.9% et 10.5% au cours de l'année écoulée.

Mieux pour tout le monde

Autre constat : un peu plus d'un quart (26%) des personnes interrogées consomment leurs chèques-repas pour aller au restaurant et 37% d'entre elles utilisent ce pouvoir d'achat supplémentaire pour acheter des aliments de meilleure qualité, délibérément ou non, auprès de commerçants locaux (30%).

"Les chèques-repas sont considérés comme indispensables par la nouvelle génération de travailleurs, ce qui souligne leur rôle croissant pour attirer et retenir les jeunes talents sur le marché de l’emploi", déclarait récemment Sven Marinus, président de la VIA.

"Les jeunes travailleurs voient dans les chèques-repas non seulement un avantage augmentant leur pouvoir d'achat, mais aussi un moyen de soutenir leur communauté en effectuant leurs achats auprès de commerçants locaux. Un moyen idéal d'impacter positivement l'économie locale.

Source : Jobat.be