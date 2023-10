"Les employeurs ne doivent surtout pas sous-estimer l’influence de l’IA": ChatGPT, une réelle menace pour votre job ?

Si ChatGPT et les autres outils utilisant l’intelligence artificielle (IA) s’établissent de plus en plus dans les milieux professionnels, l’automatisation et la robotisation accrues ne conduiront pas à des licenciements massifs. C’est ce qu’affirment les dirigeants d’entreprise belges dans une étude réalisée par Acerta auprès de 250 entreprises sur l’impact de l’IA au travail. Plus de huit employeurs sur dix (82 %) estiment que même avec une IA avancée, ils auront toujours besoin d’autant de travailleurs. Seuls 14 % d’entre eux s’attendent à ce que l’IA les pousse à réduire leurs effectifs. 4 % s’attendent même à avoir besoin d’engager davantage de main-d’œuvre.