Offrir un contrat de travail aux personnes qui sont sorties des radars de l’embauche depuis trop longtemps, c’est le projet ambitieux présenté la semaine passée par la ministre wallonne Christie Morreale. Le projet pilote "Territoires zéro chômeur de longue durée", inspiré d’un modèle français, vise à cibler les activités en recherche de travailleurs avec des personnes susceptibles de remplir ce job. "Personne n’est inemployable, de nombreux besoins sociaux, en éducation, santé et aide à la personne, transition climatique… ne sont pas couverts, nous mettons en place des leviers pour répondre à ces problématiques. On part des aspirations et compétences de la personne pour, avec elle, ‘créer’ un emploi", explique l’élue socialiste chargée de l’emploi.