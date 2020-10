Travailler de chez soi fait gonfler la facture énergétique. Mais peut aussi rapporter.

Pour les employés, le télétravail ne rime pas forcément avec bonne nouvelle. Certains économiseront en effet de l’argent en télétravaillant alors que d’autres en perdront. Prenons l’exemple de Maud, 35 ans, habitant en région bruxelloise. Elle se rendait quotidiennement à pied à son travail. Et désormais, elle doit travailler depuis son domicile. Selon le comparateur de prix de l’énergie Wikipower, elle pourrait devoir dépenser entre 12 et 18 € par mois pour sa consommation d’énergie (ordinateur, éclairage, chauffage) selon qu’elle soit chauffée au gaz, au mazout et à l’électricité (cf infographie). Un montant auquel il faudra ajouter l’eau courante, les communications téléphoniques ou encore une hausse de capacité Internet. De 12 €, le total peut vite passer à 25 ou 32 €, pour du télétravail intégral (20 jours par mois).

(...)