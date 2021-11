Direction Madrid ce jeudi soir pour un long week-end dans la capitale espagnole sans même devoir poser un jour de congé. Il est 15 h 30 et Diego se concentre sur ses dernières tâches de travail avant de sauter dans l’avion. "Je m’apprête à aller rendre visite à des amis et à mes grands-parents là-bas. Terminer sa semaine de travail le jeudi permet en effet de déconnecter davantage de son travail et de revenir totalement rechargé et motivé le lundi matin", confie-t-il.

Eh oui, depuis un mois, la société de recrutement Gentis basée à Bruxelles teste la semaine de travail de quatre jours à salaire égal.

(...)