Des chiffres récents, issus du portefeuille de clients belges du prestataire de services RH Securex, montrent une diminution globale du taux de recrutement durant la période avril-septembre 2020 par rapport à la même période en 2019. La diminution des recrutements a cependant été moins marquée durant l’été 2020 que durant les mois d’avril et de mai. Au cours du mois de septembre 2020, il y a eu 10 % de recrutements en moins par rapport à septembre de l’année dernière.

Une reprise plutôt encourageante, même si ce sont plutôt les contrats à durée indéterminée, et donc plus précaires, qui semblent avoir la cote auprès des patrons. Ainsi, en comparaison avec septembre 2019, il y a eu 8 % de nouveaux contrats sous CDD en moins et 16 % de nouveaux contrats sous CDI en moins en septembre 2020.