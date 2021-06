Elément central de la nouvelle identité visuelle, le nouveau logo inspire "robustesse et stabilité"au premier coup d’œil. Le dessin des lettres est volontairement minimaliste - le D est un C renversé – comme pour incarner visuellement "l’esprit frugal et malin de la marque". Ce sont également ces deux lettres qui forment l’emblème de la marque "comme 2 pièces qui se connectent et s’assemblent pour former le maillon d’une chaine".

Cette empreinte géométrique du logotype imprime à l’enchainement des lettres un mouvement d’inspiration mécanique.

© Ducati

Fini le bleu pour Dacia, le vert kaki sera désormais la couleur de référence du constructeur. Une manière d’évoquer la proximité avec la nature "territoire où les véhicules Dacia exploitent pleinement leur capacité, à l’instar de l’iconique Duster". Cette teinte sera déclinée dans la communication du constructeur avec les couleurs Kaki Foncé, Terracota et Sable.

Cette nouvelle image sera progressivement déployée à travers le monde dès ce mois de juin.