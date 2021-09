Après plus de 18 mois de pandémie, tout le monde a pu réfléchir à son travail, qu’il soit exercé en présentiel ou à domicile. Et cela a mené à une volonté de se former : cette année, deux salariés sur trois (surtout parmi les jeunes : 77 % de moins de 35 ans) souhaitent suivre une ou plusieurs formations. Dans un cas sur quatre, la personne concernée serait même tentée de changer d’emploi si on lui offrait un plus large choix de formations, d’après une enquête iVox demandée par Cefora, un des grands opérateurs de formation du pays.