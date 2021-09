Si la vaccination est en passe d’être obligatoire pour le personnel soignant, les autres secteurs ne sont pas concernés. Si un accord de principe a en effet été trouvé au mois d’août, reste encore à définir le cadre légal lié à cette obligation. Mais pour les autres, aucun accord de principe n’a été annoncé. Et pourtant, certains employeurs se permettent certaines largesses. "On a été confronté à des offres d’emploi discriminatoires où la vaccination était demandée, il s’agit surtout du secteur de l’Horeca et de l’événementiel ", note Nele Mertens, juriste conseil auprès d’Acerta (une organisation belge active dans la prestation de services en matière de ressources humaines et spécialisée dans le domaine de l’emploi).

Une pratique qui est d’ailleurs illégale en Belgique.