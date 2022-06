Après deux années marquées par la pandémie de coronavirus et des restrictions au niveau des voyages, le secteur du tourisme a aussi dû innover et se réinventer. Les vacanciers (belges) ont aussi découvert d’autres modes de vacances et ont été particulièrement séduits par une offre plus authentique, permettant de se retrouver en famille ou entre amis, loin de l’effervescence des clubs et des formules all-inclusive. Une offre dans laquelle s’est spécialisée Madame Vacances, qui propose des locations aux quatre coins de la France, à la montagne ou en bord de mer, particulièrement prisées de la clientèle belge.

"La pandémie a complètement chamboulé les vacances en 2020 et 2021. Nous sommes spécialisés dans la location de résidences, chalets en montagne et villas, même si nous proposons aussi une offre hôtelière. Ces locations ont été, pour certains vacanciers, une réelle découverte durant la pandémie et nous sommes heureux qu’ils y aient pris goût. L’été dernier, ils étaient encore nombreux à opter pour ces locations, sur le littoral ou en montagne, malgré un retour quasi à la normale", indique Joanna Laforge, directrice commerciale de Madame Vacances.

(...)