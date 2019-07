Selon près d’un tiers des salariés, la flexibilité du travail que permettent le télétravail et le choix de ses horaires revêt une grande importance afin de trouver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Pourtant, pour 70 % des salariés, le télétravail est impossible ou interdit ; et 80 % ne peuvent adopter d’horaires libres. Et les travailleurs le déplorent, car près d’un salarié sur trois trouve l’entreprise plus attrayante lorsqu’elle fait preuve de plus de flexibilité. C’est en tout cas ce qui ressort d’une enquête menée en ligne par un bureau d’études indépendant pour le compte de Tempo-Team auprès d’un échantillon représentatif de 1 050 travailleurs et employeurs belges.

D’après l’étude, (...)