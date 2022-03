Cela fait déjà deux ans que nos vies ont pris un sacré tournant. Il a fallu s’adapter à tous les niveaux, à commencer par le travail. On se souvient tous de ces premières semaines bloqués à la maison, à essayer de trouver nos marques avec le télétravail. Certains ont trouvé un parfait équilibre à la maison au bout de deux ans, d’autres moins. Mais ce qui est sûr, c’est que le monde du travail a changé et que la combinaison entre télétravail et présence au bureau a encore de beaux jours devant elle, en Belgique et ailleurs. En effet, une étude menée par Advanced Workplace Associates, révèle que seulement “3 % des employés de bureau dans le monde souhaiteraient retourner au bureau cinq jours par semaine”.

Mais en plus du bureau et de la maison, d’autres possibilités existent pour faire son boulot dans les meilleures conditions possible. Pour éviter les longs trajets et les embouteillages, les espaces de coworking ont de plus en plus la cote. Mais encore faut-il trouver le lieu idéal, entre deux rendez-vous par exemple.