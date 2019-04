Les candidats doivent envoyer leur CV et une démo en ligne.

Tout vrai fan de Disney qui se respecte ne loupera jamais la parade lors d'une visite dans un des parcs d'attractions du groupe. On y retrouve tous les jours les personnages les plus connus des contes et aventures de Disney, tous interprétés par des danseurs et danseuses professionnels. Un métier de rêve dans un cadre de rêve ? C'est en tout cas ce que clame Disneyland Paris qui va se lancer à la recherche de nouveaux talents dans les prochaines semaines.

Et pour les trouver, le parc d'attractions va poser ses valises durant le mois de mai en... Belgique! Des journées de casting vont ainsi être organisées chez nous. Mais avant ça, les personnes intéressées devront envoyer leur candidature en ligne avant le 30 avril prochain. Mais quels sont les critères à remplir pour avoir l'opportunité de se transformer en Aladdin, Cendrillon ou encore le célèbre Mickey? Avant tout, un bon sens du rythme, évidemment, mais aussi la capacité de chanter juste en français et en anglais sur des airs de jazz et de pop, pour coller à l'univers des comédies musicales. Car en plus de la parade, il y aussi tous les spectacles prévus au quatre coins du parc. Le dernier critère à remplir est d'avoir au moins 18 ans.

Enfin, la candidature en ligne devra être complétée par un enregistrement vocal, histoire de faire un premier tri parmi les nombreux fan de Disney qui risquent de se manifester.