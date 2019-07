Ce 30 juillet, on célèbre la Journée internationale de l’Amitié. Une journée que l’on aimerait pouvoir passer avec ses amis, mais encore faut-il en avoir le temps. Selon une enquête iVox menée pour le compte de Maes, près de la moitié des hommes belges affirment vouloir passer plus de temps avec leurs amis. C’est pourquoi Maes, la bière des potes, souhaite faire du 30 juillet un jour férié officiel et lance pour l’occasion une pétition (www.maes.be/jourdespotes) !

Le Belge a en moyenne 4 bons amis, selon l’enquête. Près de 8 répondants sur 10 (84 %) expliquent que leurs amis sont très importants pour eux. Une grande majorité (71 %) se voit en moyenne une fois par mois (ou plus) - pour aller boire une bière, manger un bout ou tout simplement se détendre à la maison. Cependant, près de la moitié des hommes belges ont le sentiment de ne pas assez voir leurs amis. Un jour férié spécial, à passer avec ses potes, arriverait donc à point nommé.

"Nous vivons tous à 100 à l’heure, et depuis l’apparition des réseaux sociaux, nous voyons de moins en moins nos amis. En tant que marque des potes, c’est notre devoir de faire en sorte que les potes passent davantage de temps ensemble. Un jour de congé supplémentaire, spécialement pour les potes, nous semble être la solution parfaite. À tous les potes : soutenez notre initiative et signez la pétition !", indique Jan Bosselaers, directeur marketing de Maes.

De nombreux "amis" de la marque soutiennent l’initiative. C’est notamment le cas des clubs de football d’Ostende, de l’Antwerp, de La Gantoise ou encore de Malines, mais aussi du Pukkelpop ou de l’équipe cycliste Deceuninck-Quick-Step, ainsi que de personnalités telles que l’animateur David Antoine, Julian Alaphilippe, Yves Lampaert ou William Dutoit, qui ont partagé une photo sur leurs médias sociaux sur laquelle on les voit apposer leur signature sur l’un des milliers de sous-verres qui sont distribués pour la pétition.

"Ils font appel à leurs fans et aux festivaliers de manière ludique pour, tout comme eux, signer la pétition. C’est fantastique d’obtenir autant de soutien pour cette initiative ! Parce que l’amitié doit elle aussi être célébrée !"

Envie de passer plus de temps avec vos potes ? Pofitez-en pour signer la pétition et participez au concours sur Gourmandiz.be afin de gagner l’un des 7 duo-tickets pour le festival de Ronquières offerts par Maes et Gourmandiz.