Commerce Shop Safe renseigne sur l’affluence et la disponibilité des produits.

Plus que jamais, il faut éviter de faire ses courses en période de forte affluence. Les magasins sont encore régulièrement trop fréquentés, faisant prendre des risques aux clients et au personnel. Respecter les règles de distanciation sociale, éviter de se rendre trop régulièrement au magasin restent des comportements à adopter jusqu’à nouvel ordre, et à tout le moins la fin du confinement.

Malheureusement, faire ses courses reste aussi un besoin vital. Afin d’éviter l’engorgement, il existe désormais une application, baptisée Shop Safe, qui renseigne les magasins aux alentours de votre domicile et l’affluence qu’ils connaissent au moment où vous comptez sortir faire vos courses.

Simple d’utilisation, elle utilise une classification claire. En ce qui concerne l’affluence, il est fait mention de 4 catégories : calme, normal, beaucoup de monde et trop de monde. L’heure de la dernière mise à jour est aussi clairement mentionnée, pour coller au plus près à la réalité. Il est fait appel à la participation des clients, mais aussi du personnel, pour tenir les données à jour.

État des stocks

Différentes catégories de produits et leur état des stocks sont aussi repris : garniture à tartiner, viande et poisson, produits surgelés, pain, hygiène, conserves, fruits et légumes et lait. De la sorte, vous savez aussi s’il est inutile de vous déplacer en cas de pénurie.