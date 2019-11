Être chef, ça ne fait pas rêver. C’est même source de beaucoup de stress pour les managers qui le sont. 46 % d’entre eux n’aiment pas leur position hiérarchique et ce que cela recouvre. C’est le résultat étonnant d’une enquête menée par le site d’emploi Stepstone auprès de 4 422 employé(e)s belges et 1 307 managers qui vise à définir et à comprendre les rapports entre les deux groupes. 14 % des managers font régulièrement des cauchemars concernant les employé(e)s. Plus d’1 sur 10 a déjà démissionné à cause d’un(e) employé(e) et 6 % ont déjà demandé de l’aide en matière de santé mentale.

L’explication réside certainement dans le fait que 4 managers sur 10 n’ont jamais suivi de formation pour être chef. Et malheureusement, parmi les 60 % qui ont bénéficié d’une formation, près de la moitié a estimé que leur formation n’était pas pertinente. Or, une bonne formation en management peut aider à soulager le stress et l’anxiété potentielle qui peuvent découler de cette fonction.