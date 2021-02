Ils ont entre 18 et 25 ans, suivent des cours en université ou en école reconnues par l’État, et travaillent en tant qu’indépendant. Un statut vers lequel de plus en plus de jeunes se tournent. François Deblander, coordinateur chez Infor Jeunes Bruxelles, le confirme ainsi : "C’est une démarche de plus en plus fréquente chez les étudiants, surtout depuis 2017." Il y a quatre ans, ce statut avait été présenté comme une alternative au job étudiant salarial, et moins coûteux pour les travailleurs en matière de fiscalité. Pourtant, les informations liées à ce rang sont souvent peu accessibles en ligne, et certains jeunes ont tendance à s’y perdre.