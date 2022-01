Greet occupe le poste d’assistante de responsable de magasin chez OKay à Puurs depuis un an, mais Colruyt Group n’a plus aucun secret pour elle. « Avant cela, j’ai travaillé durant seize ans pour Colruyt. Je connais donc le groupe depuis longtemps », poursuit-elle. « Je me sentais bien chez Colruyt mais j’avais envie de relever un nouveau défi. »

Chez Colruyt Group, vous avez l’opportunité de développer un plan de carrière et d’opter pour une autre formule de magasin. « Avec le responsable régional de Colruyt, nous avons examiné cette prochaine étape. J’ai eu l’opportunité de commencer chez OKay Puurs. Je me suis tout de suite sentie chez moi avec la formule OKay et son ambiance familiale et conviviale, tant avec les responsables que les collègues. Je n’ai pas regretté une seule seconde mon choix et cette nouvelle étape positive », poursuit Greet en souriant.

Sérénité dans la famille

Greet remarque à quel point l’équilibre entre le travail et la vie privée est important pour Colruyt Group, même chez OKay. Le système d’auto-planification des heures de travail tient un rôle important et permet aux collaborateurs de planifier leur temps de travail. Un atout unique par rapport à d’autres employeurs. « J’ai cinq enfants et pas mal de choses à régler sur le plan privé », souligne-t-elle. « J’ai toujours trouvé une certaine flexibilité au sein du groupe pour ajuster mes jours de congé et les heures de travail. Nous travaillons depuis peu avec un nouveau système de d’auto-planification. On peut indiquer au préalable les heures durant lesquelles nous sommes disponibles. Si je dois par exemple amener les enfants à l’école, je peux très bien planifier ce moment de la journée dans le planning. C’est important dans ma situation car cela me permet de garder un équilibre privé et professionnel confortable. Ce fonctionnement génère de la sérénité dans ma famille. »

Une écoute

Quand les choses sont un peu plus difficiles sur le plan privé, les collaborateurs peuvent compter sur un soutien de Colruyt Group. « Une personne est toujours à l’écoute », poursuit Greet. « Peu importe le problème, Colruyt Group dispose d’un service de support pour les collaborateurs. Vous n’êtes jamais seul. Je peux contacter mon responsable régional pour n’importe quel problème, même lors de son jour de congé. Il comprend ma situation délicate et prend le temps de m’écouter. L’approche est vraiment personnalisée. Chez Colruyt Group, je ressens énormément de respect pour l’humain derrière le collaborateur. C’est ce qui rend cet employeur si particulier. »

Contact avec la clientèle

Chez Colruyt Group, vous pouvez rechercher un emploi près de chez vous. Le déplacement en vélo jusqu’au travail devient alors une option. « Après un an, j’ai un contact assez personnalisé avec la moitié de nos clients et j’en aborde même certains par leur prénom. De nombreux clients viennent chaque jour ou chaque semaine faire leurs courses chez OKay. J’habite moi-même à sept kilomètres de la maison. Je peux donc profiter de cette proximité pour mes enfants. Je viens souvent en voiture parce que je dois les déposer à l’école mais nous avons l’opportunité de commander gratuitement un vélo que nous pouvons utiliser lors de nos temps libres. Colruyt Group est vraiment une entreprise formidable où il fait bon travailler. Voilà pourquoi j’y suis depuis si longtemps.”

