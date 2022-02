C’était il y a un peu plus d’un an, en novembre 2020. Caroline avait accouché il y a quelques mois d’un petit garçon et devait affronter la perte de sa maman, quelques semaines plus tôt. Le télétravail était de rigueur et la jeune trentenaire venait de terminer son congé maternité et s’était installée à nouveau devant son écran, en télétravail. " J’ai tenu deux jours en fait. Alors que j’étais en plein Zoom de lancement d’un gros projet important, je n’ai plus pu. Mon mari travaillait également de la maison, il était en face de moi. Et il s’est liquéfié quand il m’a entendu dire à mes 4 ou 5 directeurs en direct que j’arrêtais tout, je démissionnais. Que c’était mon dernier jour, ma dernière heure, ma dernière minute." Dès le lendemain ou presque, elle va rendre ordinateur et voiture. Et le cœur encore battant de ce que sa famille a considéré comme un coup de tête, elle s’est penchée sur son avenir. "Tout le monde mettait ça sur le compte de la perte de ma maman et de ma maternité", se souvient-elle. mais en fait, " ma vie à 100 000 à l’heure, à courir après une carrière pour gagner de plus en plus, je ne pouvais plus supporter. Je sentais en moi une force inébranlable, une volonté de fer et je me suis donné un an, pas un jour de plus pour lancer ma petite entreprise. "

(...)