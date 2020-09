C’est en effet la petite annonce que vient de poster Michelob Ultra, un fabricant de bières américain désireux de dénicher son nouveau CEO (Chief Exploration Officer) qui aura pour mission de traverser les plus beaux parcs nationaux des USA et d’y prendre quelques photos. Un job de touriste à plein temps, pour une période de six mois avec, à la clé, une rémunération de 50 000 dollars.

Le nouveau CEO devra ainsi parcourir le pays au volant d’un camping-car "équipé de sa propre salle de bain et douche", selon la société qui paiera également tous les frais liés à l’utilisation du camping-car, dont l’essence. Par ailleurs, cet employé chanceux pourra emmener sa moitié avec lui ou même son animal de compagnie.

Seule contrainte : suivre le tracé établi par Michelob Ultra et photographier des points précis. Quant aux qualifications, il n’est pas nécessaire de disposer du moindre diplôme puisque le seul document requis est un permis de conduire valable sur le sol américain.

Envie de postuler ? Rien de plus simple : il suffit de remplir le formulaire, avant le 30 septembre, sur le site https://www.michelobultra.com/puregoldceo