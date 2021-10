Dans le but de se rendre plus attractif sur le marché du travail, le secteur de la construction s’associe avec celui de la formation en alternance. C’est le cas de l’entreprise familiale Nonnet, spécialisée dans la voirie, active à Bruxelles et dans toute la Wallonie.

Créée en 1958, la société cherche des profils très variés. "On a beaucoup de chantiers à réaliser avec des profils manquants, ça va de l’ouvrier en manœuvre qui se lance dans la voirie jusqu’au chef d’équipe, en passant par un opérateur de machines ou encore des chauffeurs prêts à travailler dans la construction et le transport", note Claire Nonnet, directrice adjointe. Si le secteur recrute en moyenne 5 000 personnes chaque année, il existe un trou de 7 000 emplois en pénurie.

L’entreprise Nonnet a même réalisé une opération "coup de poing pénurie" il y a 15 jours afin de former les jeunes en trois mois. "On a pu rencontrer une trentaine de candidats et sélectionner les profils intéressants, précise François Nonnet, directeur adjoint. Aujourd’hui, on a besoin de quinze personnes. On constate que ce qui repousse les candidats, c’est l’aspect physique et rude du métier de la voirie. On parle du travail extérieur et parfois ça peut faire peur. Je pense que c’est lié à la méconnaissance du secteur, car une fois dedans, on s’y sent bien et il y a la satisfaction du travail accompli. On voit ce qu’on réalise, il y a le retour des clients et on voit bien que ça touche le personnel. Un lotissement totalement aménagé ne laisse pas indifférent. De plus, les tâches à effectuer ont largement évolué."

(...)