La crise sanitaire que nous vivons depuis bientôt deux ans n’a fait qu’exacerber certains problèmes sur le marché de l’emploi. Des métiers qui manquaient déjà de main-d’œuvre sont aujourd’hui en pénurie, alors que d’autres souffrent encore des fermetures et des nouvelles carrières créées en conséquence, comme l’HoReCa. Et alors que le variant Omicron touche la Belgique, les absences au boulot se multiplient.

Beaucoup d’entreprises se tournent donc vers les agences intérim pour remplir leurs équipes. Mais les effectifs n’y sont pas beaucoup plus larges. "Depuis la fin du premier confinement, le secteur a repris sa croissance et les chiffres sont même plus hauts qu’avant la crise", explique Sébastien Consentino, porte-parole de Randstad. "Ces dernières semaines, la vague Omicron et les nombreuses quarantaines impactent évidemment le secteur, et nous tentons d’apporter un maximum de solutions à nos clients en étant le plus réactifs possible. Nos bureaux sont de plus en plus sollicités pour de courts remplacements et il n’est pas toujours possible de répondre à tout le monde."

(...)