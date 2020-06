S’ils sont un générateur d’emploi conséquent, et ce surtout durant la période estivale, les jobs étudiants vont être fortement impactés par la crise économique causée par l’épidémie de Covid-19.

"Pour les jobs étudiants saisonniers, je peux vous dire que par rapports aux retours de nos contacts, il y aura des conséquences. Les entreprises ne veulent pas prendre de risque de prendre des jeunes dans leur boîte par rapport à la contamination du virus, l’offre de job étudiant va être fortement limitée cet été en raison du Covid. On ne sait pas encore quantifier mais de nombreuses commandes sont déjà annulées et d’autres ne comptent pas embaucher", indique Philippe Lacroix, le patron de Manpower en Belgique et au Luxembourg. Et de poursuivre : "Pour ce qui est de l’Horeca, l’impact se fera également ressentir au niveau de l’emploi étudiant, les entreprises vont favoriser le retour au travail de leur personnel qui est actuellement en chômage économique ou partiel avant de faire appel à des étudiants ou des intérimaires."