Chez Decathlon, tout est une question de sport. Chez les collaborateurs aussi, d’après Jasper Buijs et Kimberly Bedford. Bien plus qu’un diplôme, le talent et la motivation sont des facteurs décisifs. L’objectif est de faire ce que vous aimez. « Pendant les pauses, nous faisons du sport ensemble. Nous parlons aussi de sport. C’est le fil conducteur de notre métier. »

L’enseigne française de distribution d’articles de sport est le spécialiste des passionnés de sport, du ski au vélo. Toute personne animée par le sport est au bon endroit chez Decathlon. Le mordu de la logistique et du commerce de détail a le profil idéal pour endosser la fonction de responsable d’équipe. C’est le cas de Jasper Buijs (34) et de Kimberly Bedford (31). Tous deux travaillent respectivement depuis onze et six ans chez Decathlon où ils réalisent un beau parcours professionnel. « Et dire que je pensais ne travailler que quelques mois », lance Kimberly en riant.

Diplômée en management du sport, Kimberly est Store Manager du magasin de Saint-Trond. La passion du sport est omniprésente chez elle. Lorsqu’elle débute chez Decathlon en octobre 2015 au rayon ski, Kimberly n’ose pas imaginer qu’elle sera encore là six ans plus tard en tant que Store Manager. « Cela démontre toutes les opportunités offertes chez Decathlon », poursuit-elle, enthousiaste. « Au bout de six mois, d’autres responsabilités m’ont été confiées comme le recrutement pour le magasin. Je n’avais pas d’expérience en RH mais le poste m’a séduit. Les dirigeants de Decathlon s’intéressent au potentiel et aux talents des collaborateurs. Bien plus qu’un diplôme, ce sont des facteurs décisifs. »

Faites ce que vous aimez

Jasper Buis confirme. Au cours de ces onze dernières années, il a saisi plusieurs opportunités chez Decathlon. Il est aujourd’hui Leader Sustainability des magasins en province d’Anvers. « J’ai commencé comme vendeur au rayon fitness », explique-t-il. « Je suis rapidement passé responsable du service après-vente. Ensuite, j’ai été directeur du service center national, puis Store Manager et je suis aujourd’hui Leader Sustainability. Ce parcours diversifié rend le travail intéressant. Les opportunités sont nombreuses au sein de l’entreprise. »

Avoir la bonne personne au bon endroit est essentiel chez Decathlon. Il s’agit de partager cette passion pour le sport, d’après Kimberly et Jasper. « Pendant les pauses, nous parlons sport pendant 80% du temps. Et nous allons parfois courir ensemble. Avoir de l’intérêt pour le sport est assurément un plus pour travailler chez Decathlon », poursuivent-ils. « Les clients comptent sur des collaborateurs qui s’y connaissent. »

C’est précisément pour cette raison que Decathlon vise la meilleure adéquation pour chaque collaborateur pour être à la hauteur de sa devise ‘Do what you love’. « Il est important de pouvoir apprendre l’un de l’autre dans une équipe à travers cette passion pour le sport », ajoute Jasper. « Cet intérêt commun crée un bon esprit d’équipe. » Kimberly et Jasper allient leur passion pour le sport au développement professionnel. Dans leur rôle de responsable d’équipe, ils ont acquis chez Decathlon de vastes connaissances du secteur.

Opportunités variées

Decathlon recherche divers profils. Les collaborateurs qui commencent à travailler pour la chaîne de distribution d’articles de sport suivent une trajectoire personnalisée. « Il y a les formations de base mais nous nous intéressons surtout aux talents », confirme Kimberly. « A partir de là, les opportunités sont variées. Et le fait de travailler pour une entreprise internationale offre des avantages supplémentaires. Comme vient de le dire Jasper, vous pouvez parfaitement vous développer au sein de l’entreprise ou faire une parenthèse. Cela s’applique tant aux hommes qu’aux femmes. Notre CEO est d’ailleurs une femme. »

La vitalité et la responsabilité sont deux des valeurs de Decathlon très appréciées par les collaborateurs. « Tout comme la générosité et l’authenticité qui offrent une plus-value. Exceller dans toutes les valeurs est difficile, personne n’est parfait », conclut Kimberly. « Mais en tant qu’équipe, vous partagez naturellement les valeurs de l’entreprise. »

