Travail Les employeurs y sont favorables, malgré certaines craintes.

Faire un break durant sa carrière : un rêve pour de nombreux employés, de plus en plus nombreux à opter pour une interruption de carrière. Les employeurs y sont généralement favorables, même s’ils soulèvent quelques problèmes à gérer et la nécessité de bien s’y préparer, de même qu’un accompagnement des autres travailleurs.

(...)